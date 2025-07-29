أم لستة أطفال.. طبيب أمريكي يسمم زوجته "تجنبًا لتكاليف الطلاق"

في واقعة صادمة هزت الرأي العام الأمريكي، يواجه طبيب أسنان من ولاية كولورادو تُهمة قتل زوجته بعد أن دسّ لها السمّ ببطء، فقط لأنه لم يعد يحتمل الحياة الزوجية.

وأوضح المدعي العام أن الطبيب جيمس كريج، المتهم بالجريمة، لم يكن راغبًا في الطلاق لتجنّب الخسائر المالية وتشويه صورته، فاختار طريقًا مروّعًا للتخلّص من زوجته.

أخبار ذات علاقة طبيب يقر بذنبه ببيع "الكيتامين" لماثيو بيري قبل أسابيع من وفاته

وبحسب ملف الادعاء، فإن كريج حاول مرارًا تسميم زوجته، قبل أن ينجح أخيرًا في إعطائها جرعة قاتلة من السيانيد وهي على سرير المرض في المستشفى، بينما كان الأطباء يحاولون فهم سبب تدهور حالتها.

أنجيلا كريج، وهي أم لستة أطفال، كانت قد نُقلت إلى المستشفى ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، قبل أن تُعلَن وفاتها دماغيًا، وسط دهشة الطاقم الطبي.

أخبار ذات علاقة مصر.. حبس طبيب نساء بتهمة "اختطاف" طفلة بعد ولادتها

ولم تتوقف القصة عند هذا الحد، إذ تتهم السلطات كريج أيضًا بمحاولة تزوير الأدلة لتبدو الحادثة وكأنها انتحار، كما يُزعم أنه طلب من أحد زملائه في السجن التخلص من المحقق المسؤول عن القضية.

ووقعت الجريمة المروّعة في ضاحية من ضواحي دنفر، ولا تزال تفاصيلها تكشف يومًا بعد آخر عن قسوة يصعب تصديقها، خاصة عندما تأتي من شريك حياة وأب لأسرة كبيرة.