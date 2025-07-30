بنصيحة على الإنترنت كادت تتسبب ببتر إصبع رضيعها

نُقل رضيع يبلغ من العمر 11 شهراً إلى مستشفى الأطفال في مقاطعة هونان الصينية، بعد أن تورّم إصبعه وأصبح لونه أرجوانياً، نتيجة قيام والدته بلفه بقطعة قماش، ظنًا منها أنه الحل الأفضل لمنعه من مصّ إصبعه، بحسب ما أفادت صحيفة South China Morning Post.

الأم، التي كانت تعتقد أن عادة مص الإصبع غير صحية وقد تؤثر في نمو أسنان طفلها، أكدت أنها لفّت الإصبع "برفق"، إلا أن الأطباء اكتشفوا أن جزءًا من جلد ونسيج الإصبع تعرّض للتلف، الأمر الذي استدعى علاجاً فورياً لتفادي بتره.

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وأوضحت الدكتورة لوه يوانيانغ، من المستشفى ذاته، أن "مضغ الأشياء هو وسيلة الطفل لاستكشاف العالم من حوله"، مشيرةً إلى أن هذه العادة غالباً ما تختفي تلقائيًا عند بلوغ الطفل سن الثانية أو الثالثة.

وأضافت: "كل ما على الأهل فعله هو الحفاظ على نظافة يدي الطفل فقط".

وحذّر الأطباء من مخاطر اتباع النصائح الطبية غير الموثوقة المنتشرة على الإنترنت، التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة للأطفال.

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وفي السياق ذاته، أشارت تقارير إلى حادثة أخرى وقعت لطفل يبلغ من العمر شهرين، كاد أن يفقد أحد أصابعه بسبب التفاف شعرة من رأس أمه حوله دون انتباه، وهي حالة تُعرف بـ "متلازمة عاصبة الشعر"، وتحدث عندما تلتف شعرة على إصبع يد الطفل أو قدمه.

كما دعت أم بريطانية، تُدعى دانييل بيردسلي، الأهالي إلى غسل ملابس الرضّع من الداخل إلى الخارج، بعدما أصيب طفلها بالمتلازمة نفسها، معتقدة أن شعرة من رأسها أو ابنتها الكبرى علقت داخل ملابس النوم وتسببت بالمشكلة.