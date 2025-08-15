الفيلم المغربي "آخر اختيار" ينافس في مهرجان دولي

تواصل السينما المغربية حضورها في الساحة الدولية، من خلال مشاركة فيلم "آخر اختيار" في المسابقة الرسمية لمهرجان "روهيب" السينمائي الدولي، الذي تحتضنه الهند خلال شهر أغسطس آب الجاري.

وأعلنت بطلة الفيلم، الفنانة المغربية فرح الفاسي، عن الخبر عبر حسابها على منصة "إنستغرام"، مرفقة ملصق العمل بعبارات حماسية تعكس اعتزازها بالمشاركة وتحديها رفقة فريق العمل لخوض غمار هذه المنافسة.

الفيلم، الذي أخرجته المخرجة المغربية رشيدة السعدي، يغوص في عمق حكاية اجتماعية ذات بعد إنساني، حيث يتتبع مسار شابة وقعت في فخ إدمان لعبة "البوكر" وتمكنت في البداية من الخروج منه، قبل أن تدفعها خيبة زواجها من صيدلاني لا يحقق لها الرضا الذاتي إلى العودة مجدداً إلى عالم القمار، لتجد نفسها في دوامة نفسية وعائلية مدمرة.

رشيدة السعدي، المعروفة بأسلوبها الذي يمزج بين الواقعية والرمزية، اختارت معالجة جريئة لموضوع ظل طويلاً حكراً على الشخصيات الذكورية في السينما، مقدمة رؤية فنية مكثفة بصرياً وسردياً، تمنح المشاهد تجربة مختلفة ومؤثرة.

أما فرح الفاسي، فقد قدّمت أداءً متقناً في دور البطولة المطلقة، مجسدة الانفعالات المعقدة للشخصية بصدق وعمق، ما أكسب الفيلم إشادة واسعة من النقاد والجمهور خلال عروضه الخاصة، وفتح أمامه آفاقًا لتمثيل السينما المغربية في المهرجانات الدولية.