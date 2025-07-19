ساويرس يعلق على فضيحة "الخيانة العالمية" في حفل "غولد بلاي"

علق رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس على واقعة "الفضيحة العالمية" التي كان بطلها ملياردير أمريكي وموظفة في شركته.

جاء ذلك بعد أن رصد مديرة الموارد البشرية في شركة "أسترونومر"، وهي في أحضان مديرها المتزوج خلال حفل لفرقة "غولد بلاي"، بعدما وضعتهما كاميرا "القبلة" على الشاشة الضخمة في الحفل، لكنهما بدلًا من تقبيل بعضهما سارعا بالاختباء، ما أثار الريبة حول علاقتهما وتحول الأمر إلى "فضيحة عالمية" غزت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول العالم.

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وقال ساويرس، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" الجمعة، تعليقًا على الواقعة التي أعاد نشرها على حسابه: "مكانش واحد ده اللي خان مراته، إيه كل اللت والعجن ده؟ استروا على الناس، ومن منكم بلا خطية فليرجمهم بحجر".

وتتعلق الواقعة بالمدير التنفيذي المتزوج آندي بايرون، الذي رصدته الكاميرا وفي أحضانه مديرة الموارد البشرية في شركته أسترونومر، كريستين كابوت، خلال حفل لفرقة "غولد بلاي"، حيث ظهرا على الشاشة الكبيرة أمام آلاف الحاضرين.

وفي الفيديو، ظهر المدير التنفيذي بايرون وهو يحاول الاختباء سريعا خلف حاجز، فيما غطّت كابوت وجهها بيديها واستدارت مبتعدة عن الجمهور.