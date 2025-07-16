قد يغادر المستشفى الخميس.. تحسن الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب

شهدت الساعات القليلة الماضية تحسنًا ملحوظًا في حالة الفنان المصري لطفي لبيب الصحية، بعد مرور أيام على تلقيه العلاج بغرفة الرعاية المركزة في أحد المستشفيات، الذي تم حجزه فيه بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به قبل أيام.

وقال الفنان لطفي لبيب، في تصريحات للصحافة المصرية، إن حالته الصحية تحسنت كثيرًا في الساعات الماضية، مشيرًا إلى احتمال مغادرته المستشفى ومواصلة العلاج من المنزل غدًا الخميس، عقب خضوعه للملاحظة الطبية على مدار 24 ساعة، على حد تعبيره.

أخبار ذات علاقة تدهور مقلق في صحة لطفي لبيب‎

ووفق وسائل إعلام مصرية، تدهورت الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب، يوم الأحد الماضي، وتم حجزه في غرفة الرعاية المركزة، لا سيما وقد أعلن إصابته قبل مدة بسرطان في الحنجرة، ما جعله مُقلًا في الحضور بالأعمال الفنية، نظرًا إلى تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

كما يُشار إلى أنه لم يعتزل الفن، لكن ظروفه الصحية حالت دون قدرته على الحضور في الأعمال التمثيلية أخيرًا، ومثل تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض المتوسط، في دورته الأخيرة، في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024 الماضي، الظهور الأخير للفنان لطفي لبيب، وفق صحف محلية.

أخبار ذات علاقة هل فقد لطفي لبيب صوته بسبب سرطان الحنجرة؟

وكان الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما بالقاهرة، كشف في تصريحات للصحافة المحلية، قبل أيام أنه تواصل مع زوجة الفنان لطفي لبيب، للاطمئنان على حالته الصحية، وقد أكدت له أنه يخضع للمتابعة الطبية الدقيقة.

وأوضح أنه سيزوره في أقرب وقت ممكن، فيما أثارت الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب قلق جمهوره وزملائه في الوسط الفني.