نورا رحال لـ"إرم نيوز": أعيش صراعا مع ابنتي في مسلسل "ترانزيت"

كشفت الفنانة السورية نورا رحال في حديث خاص لـ"إرم" عن تفاصيل أحدث أعمالها الفنية المشاركة بها وهو مسلسل "ترانزيت"، الذي يجري عرضه حاليا على منصة "Amazon Prime"، والمكون من 45 حلقة في دراما معاصرة.

وقالت رحال، إن الدور الذي تظهر به خلال الأحداث مختلف تماما عما سبق وظهرت به من تجارب وشخصيات فنية، من خلال شخصية الأم التي تجمعها بابنتها الكثير من المشاكل والصراعات، معربة عن سعادتها بمشاركة ممثلين من جنسيات عربية مختلفة، تحت سقف عمل درامي واحد.