هدايا فاخرة من كيم كارداشيان لأطفالها بعد فقدان أسنانهم (صور)

بمناسبة فقدان ابنها سانت (9 سنوات) أول سن لبني، كشفت كيم كارداشيان أنها منحته بطاقة هدايا من لعبة "Roblox" مرفقة بورقة نقدية من فئة 2 دولار، مزينة ببريق لامع، كهدية من "جنية الأسنان".

هذه المفاجأة جاءت ضمن منشور عائلي على إنستغرام شاركته كين أمس، إذ وثّقت اللحظة بصورة سيلفي مع سانت وهو يبتسم بفخر ويُظهر سنه المفقود.

المنشور لم يتوقف عند سانت، بل شمل عرضاً لطيفاً لمجوهرات الأسنان التي يستعرضها باقي أطفالها. وظهرت شيكاغو (7 سنوات) وهي تضع جواهر على شكل "هيلو كيتي" على أسنانها، في حين ظهر ابنها الأصغر صامويل (6 سنوات) مبتسمًا بأسنان لامعة. أما سانت، فشوهد في صورة قديمة وهو يرتدي "غريل" من الذهب يحمل شعار "لويس فيتون"، وآخر من التيتانيوم شبيهًا بذاك الذي ارتداه والده كانييه ويست.

كما نشرت كيم صورة لرسالة كتبها سانت بخط يده إلى جنية الأسنان يطلب فيها بطاقة "Roblox"، وجاءه الرد برسالة مكتوبة بعناية مرفقة بالهدية، تحمل توقيع "جنية الأسنان" Tooth Fairy.

وتأتي هذه المشاركات في ظل اهتمام كيم كارداشيان المستمر بمجوهرات الأسنان، فقد ظهرت في السنوات الماضية وهي ترتدي إكسسوارات على أسنانها مرصعة بالألماس والأحجار الكريمة.