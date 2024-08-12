توفي الفنان التونسي ياسر الجرادي الملقب بـ"فنان الثورة "، بحسب ما أعلنت ابنة شقيقته في منشور بموقع "فيسبوك".

وكتبت قريبة الفنان "الله أكبر .. توفي اليوم خالي ياسر جرادي فنان تونس وفنان الثورة.. ياسر محبة كان أجمل من هذا الكون.'

وسبق أن أعلن الفنان على صفحته عن تأجيل حفلته التي تحمل عنوان "ياسر محبة" بمنطقة "جمّال" بسبب ظرف صحّي.

وكتب الراحل قائلًا عبر "فيسبوك" صديقاتي أصدقائي في جمّال الجميلة، وقع تأجيل عرض 'ياسر محبّة' ليوم الأربعاء، لأسباب صحّيّة، صبحْت مريّض شويّة وأني نحب نجيكم في فورمة.

وكان من المقرر أن يشارك الجرادي في العديد من المهرجانات الصيفية هذا العام، منها مهرجان "ألوان" بمنطقة "جمال" بولاية المنستير السبت الماضي.

والجرادي فنان شامل له تجارب مشهودة في الغناء والتلحين والعزف الموسيقي والتأليف، فضلًا عن الفن التشكيلي والخط العربي.