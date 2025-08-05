سيجارة الكترونية تؤخر طائرة ساعتين عن موعد إقلاعها (فيديو)

أُجبر شاب يبلغ من العمر 21 عاما على مغادرة طائرة تابعة لشركة "رايان إير" في مطار إدنبرة بعد أن استخدم سيجارة إلكترونية داخل المرحاض قبيل الإقلاع؛ ما تسبب في تأخير الرحلة نحو ساعتين.

وأظهر مقطع صوره أحد الركاب، لحظة تدخل ستة من عناصر الشرطة التي اعتقلت الشاب بعد أن فعّل كاشف الدخان داخل دورة المياه، وفقا لصحيفة "ميرور".

وقال الراكب تريستان جيمس ووكر، الذي كان متوجها إلى أليكانتي في إسبانيا، إن الشاب أُخرج بسرعة من الطائرة ونُقل إلى سيارة الشرطة وسط دهشة الركاب.

وأكدت السلطات أن الشاب يواجه اتهاما بخرق قوانين الطيران، في وقت تتزايد فيه الشكاوى من اضطرابات الرحلات الجوية في أوروبا، بينها رحلة تأخرت 20 ساعة وتركت عائلات على متنها بلا مستلزمات.

وقال ووكر في تصريحات حول الحادثة "إن شابا من ضمن مجموعة تسبب في تشغيل إنذار الدخان، على ما يبدو بسبب تدخينه سيجارة إلكترونية".

وأوضح أن الطيار خرج من مقصورته بعد أن شرحت له المضيفة الموقف، ليُعلن بعدها أن الراكب سيتم إنزاله من الطائرة. وبعد دقائق، صعد أكثر من ستة عناصر من الشرطة إلى الطائرة.

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وأضاف: "تم إنزاله بهدوء، دون مقاومة أو نقاش. لم يُحدث أي فوضى".

وتابع: "صادفنا لاحقا الشاب نفسه في شارع بنيدورم الشهير، وأخبرنا بأنه تلقى تحذيرا رسميا ومُنع من السفر على رحلات رايان إير".