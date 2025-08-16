بعد حادث "وادي الحراش".. الجزائر تتخذ إجراءات صارمة بشأن الحافلات

قررت السلطات الجزائرية، السبت، سحب جميع الحافلات التي ظلت في الخدمة لأكثر من 30 عاما، وذلك غداة سقوط حافلة في واد بالعاصمة ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 25 آخرين، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة النقل الجزائرية في بيان، إنه تقرر "سحب كل حافلات نقل المسافرين المتهالكة من الحظيرة الوطنية، والتي تزيد مدة خدمتها عن 30 سنة، وذلك في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر تمنح لأصحاب الحافلات المهترئة لاستبدالها بأخرى جديدة".

وأعلنت الوزارة أن التحقيقات في حوادث المرور المميتة ستشمل مستقبلًا "مدارس تعليم السياقة لمعرفة كيفيات منح رخصة القيادة".

وخلّف سقوط حافلة في وادٍ بينما كانت تنقل ركاباً بين وسط الجزائر و"الرغاية" شرق العاصمة، الجمعة، صدمة في البلاد، وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الحادث.

وقدّم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لأسر الضحايا وأعلن عن يوم حداد وطني، كما تم تنكيس الأعلام ووضعت القنوات التلفزيونية راية سوداء على شاشاتها.

وبحسب "المندوبية الوطنية للسلامة المرورية"، أسفرت حوادث المرور عن وفاة 3740 شخصًا وإصابة 35556 شخصًا في عام 2024.

وارتفع عدد الوفيات والإصابات بنسبة 3% و4% على التوالي مقارنة بعام 2023.