"مدنياو" يحقق نجاحا لافتا في مهرجان القدس للسينما العربية

حقق الفيلم الوثائقي السوداني "مدنياو" للمخرج محمد صباحي نجاحًا بارزًا في الدورة السادسة من مهرجان القدس للسينما العربية، التي أقيمت مؤخرًا تحت شعار "حكايات تزهر في أرض تحيا بالأمل". وحصل الفيلم على تنويه خاص تقديرًا لقيمته الإنسانية والفنية.

ويروي "مدنياو" قصة ثلاثة شباب سودانيين: جانجو وإسراء ومؤمن، الذين يسعون لتغيير حياتهم الشخصية في ظل التحولات الكبيرة التي شهدها السودان خلال ثورة ديسمبر. والفيلم من كتابة وإخراج محمد صباحي، وإنتاج فلوريان شوي عن شركة "فيلم فايف".

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وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان شفيلد الدولي للأفلام الوثائقية في بريطانيا، تلاه العرض العربي الأول ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" في الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ولاقى الفيلم الوثائقي إقبالًا واسعًا من الجمهور والنقاد، الذين أشادوا بالبعد الإنساني العميق والحالة المميزة التي قدمها.