للمرة الأولى.. فرنسا تستهدف "سفاح القربى" بحملة وطنية

أطلقت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، حملة وطنية لرفع مستوى الوعي حول العنف الجنسي ضد الأطفال في إشارة للمرة الأولى إلى سفاح القربى، الذي كان موضوعًا محظورًا في النقاش العام .

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن عدد ضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال يصل إلى 160 ألف طفل سنويًّا، فيما تقول جمعيات إن واحدًا من كل 10 بالغين يتعرَّض لسفاح القربى.

وأوضحت الصحيفة، أن الحملة ستتضمن نشر رسائل ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى وسائل الإعلام واللوحات الإعلانية ودور السينما، بالإضافة إلى بث حملة تلفزيونية بين شوطي مباراة فرنسا في كأس العالم للرجبي.

ونقلت الصحيفة عن شارلوت كوبيل، وزيرة الدولة المسؤولة عن قضايا الأطفال قولها، إنها أرادت حملة قوية مماثلة لتلك التي تهدف إلى منع الوفيات على الطرق.

وأشارت الوزيرة الفرنسية إلى أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها الحكومة كلمة "زنا المحارم" في حملة، وهي المرة الأولى التي تشير فيها إلى العنف الجنسي داخل العائلات، بعد الحملة الحكومية السابقة ضد العنف الجنسي الذي يستهدف الأطفال إلى عام 2022.

ويعد سفاح القربى في فرنسا الذي يُعرف بأنه العلاقة الجنسية بين شخص مع أحد الوالدين أو الابن أو الجد أو الحفيد أو الأخ أو الأخ غير الشقيق - قانونيًا طالما أنه يحدث بين البالغين بالتراضي، إلا انه في حالة الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على قاصر، تقوم المحاكم عادةً بإطالة فترات السجن إذا كان الاعتداء أيضًا سفاح محارم، وفقًا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفاح القربى يعد قانونيًّا في دول كثيرة من العالم، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية، ولكنه غير قانوني في بريطانيا ومعظم الولايات الأمريكية وأستراليا.

من جانبها، قالت الممثلة الفرنسية إيمانويل بيرت، إنها كانت ضحية لسفاح القربى عندما كانت طفلة، في فيلم وثائقي سيتم بثه في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم تحدد بيرت، التي لعبت دور البطولة في عشرات الأفلام والبرامج التلفزيونية على مدى 50 عامًا، هوية مهاجمها في الفيلم الوثائقي الذي يحمل عنوان "مثل هذا الصمت المدوي"، والذي يتضمن قصص أربع من ضحايا سفاح القربى، وكذلك مساهمة بيرت الخاصة.

وسيتم بث برنامج تلفزيوني بعنوان "عيون مغلقة على نطاق واسع" حول سفاح القربى على أكبر قناة تلفزيونية في فرنسا " TF1" في أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن المقرر كذلك إطلاق فيلم آخر حول الموضوع ذاته، إضافة إلى رواية "النمر الحزين"، التي تدور حول اغتصاب زوج أمها للكاتبة في طفولتها والتي صدرت العام الحالي ولاقت انتقادات قوية وحصلت على جائزة أدبية مرموقة منحتها صحيفة "لوموند" .

من جهتها ، أشادت جمعية لجنة "سيفيز" المستقلة المعنية بسفاح القربى والعنف الجنسي ضد الأطفال بشجاعة الحكومة، مشددة على أنه من المهم أن تقول الحكومة في هذه الحملة إن "سفاح القربى مشكلة عامة وليست خاصة".

وبينت الصحيفة أن الحكومة الفرنسية ستعزز التمويل لدعم المجموعات التي تساعد الأطفال المعتدى عليهم، في حين بدأ البرلمان بدراسة مشروع قانون قدمته النائبة الاشتراكية إيزابيل سانتياجو، والذي من شأنه تجريد أي شخص تثبت إدانته بإساءة معاملة طفله من سلطته الأبوية.

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية