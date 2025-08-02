الثالث خلال أسبوع.. حريق متعمد يستهدف السكك الحديدية في ألمانيا

أعلنت شركة "دويتشه بان" لسكك الحديد في ألمانيا، اليوم السبت، أن حريقا متعمدا ثالثا استهدف هذا الأسبوع خطًّا لسكك الحديد في شرق البلاد، بعد حريقين في غربها تسببا باضطرابات كبيرة.

وأعلنت الشركة في بيان: "اندلع مساء الجمعة حريق جديد في كابل على خط سكة حديد" مخصص لنقل البضائع في هوهنمولسن في منطقة ساكسونيا أنهالت.

وأضافت: "وفق النتائج الأولية للمحققين فإن حريق الكابل كان أيضا عملا متعمدا"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

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وأكدت الشركة أنها قامت بإصلاح الكابلات المتضررة جراء الحريقين الآخرَين على الخط بين دوسلدورف ودويسبورغ، مما سمح باستعادة الحركة بعد اضطرابات دامت يومين.

وأشارت في بيانها إلى أن "الأمر استلزم استبدال خمسة كابلات طول كل منها حوالي 20 مترا".

وسبّب الحريق الأول، الذي اندلع، الخميس، في مركز إشارات قرب دوسلدورف، اضطرابات في حركة السكك الحديد على خطوط تشهد ازدحاما في منطقة الرور الصناعية التي تربط شمال أوروبا بسويسرا.

واندلع الحريق الثاني، الجمعة، على مسافة كيلومتر تقريبا من الأول.

وأكدت "دويتشه بان" أن "مئات القطارات يوميا تأثرت" بحيث تم تحويل مسارها أو إلغائها، ما أضرّ بـ"آلاف الركاب".

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحريق الأول يبدو "عملا تخريبيا". وتبنته مجموعة تطلق على نفسها اسم "كوماندو أنغري بيردز" في رسالة نُشرت على منصة "إنديميديا" الإلكترونية من اليسار المتطرف، أكدت الشرطة صحتها.

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وفي السنوات الأخيرة، تعرضت شبكة سكك الحديد في ألمانيا لهجمات يُشتبه أنها تخريبية، كتلك التي وقعت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وشهر أيلول/ سبتمبر 2023.