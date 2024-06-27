أفضل وأسوأ المدن للعيش في عام 2024
كشفت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن العاصمة النمساوية فيينا احتلت المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر قابلية للعيش في العالم لعام 2024، للعام الثالث على التوالي.
وحققت فيينا درجات مثالية في فئات الاستقرار، والرعاية الصحية، وقطاع التعليم، والبنية التحتية من بين الفئات الخمس المعتمدة في التصنيف.
ويتضمن التصنيف 173 مدينة من مختلف أنحاء العالم، واعتمد على 5 عوامل رئيسة: الرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والاستقرار، والبنية التحتية، والتعليم.
ووفي النركز الثاتي جاءت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، في حين جاءت زيورخ السويسرية في المركز الثالث.
وجاءت مدينة ملبورن الأسترالية في المركز الرابع، ونال كل من كالجاري الكندية وجنيف السويسرية المركز الخامس.
بينما جاءت فانكوفر الكندية وسيدني الأسترالية في المركز السابع، فيما تشاركت أوساكا اليابانية وأوكلاند النيوزيلندية المركز التاسع.
ووفقًا للتقرير، فإن المدن الـ10 التي ظهرت في أسفل القائمة جاءت بالترتيب الآتي:
1- كاراكاس، فنزويلا
2- كييف، أوكرانيا
3- بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة
4- هراري، زيمبابوي
5- دكا، بنغلاديش
6- كراتشي باكستان
7- لاغوس، نيجيريا
8- الجزائر العاصمة
9- طرابلس، ليبيا
10- دمشق، سوريا