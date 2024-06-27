أفضل وأسوأ المدن للعيش في عام 2024

كشفت مجلة "إيكونوميست" البريطانية أن العاصمة النمساوية فيينا احتلت المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر قابلية للعيش في العالم لعام 2024، للعام الثالث على التوالي.

وحققت فيينا درجات مثالية في فئات الاستقرار، والرعاية الصحية، وقطاع التعليم، والبنية التحتية من بين الفئات الخمس المعتمدة في التصنيف.

ويتضمن التصنيف 173 مدينة من مختلف أنحاء العالم، واعتمد على 5 عوامل رئيسة: الرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والاستقرار، والبنية التحتية، والتعليم.

ووفي النركز الثاتي جاءت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، في حين جاءت زيورخ السويسرية في المركز الثالث.