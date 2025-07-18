نجت بأعجوبة.. دب يهاجم سائحة نائمة في خيمتها

في حادث مرعب وقع بأقصى شرق روسيا، تعرضت سائحة روسية لهجوم دموي من دب بري، بينما كانت نائمة داخل خيمتها في منطقة يليزوفو بشبه جزيرة كامشاتكا.

الحادث وقع في ساعات الليل، حين تسلل الدب إلى المخيم وهاجم المرأة البالغة من العمر 43 عامًا، التي كانت بمفردها في الخيمة.

وبحسب ما أفادت به وزارة الصحة المحلية، فإن السائحة أُصيبت بعضّات متعددة وجروح، بالإضافة إلى كسر في العمود الفقري. إلا أن تدخل رفاقها في اللحظة الحاسمة أنقذ حياتها، بعدما سمعوا صرخاتها وهبّوا لطرد الدب المفترس.

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وصرح غرام دللاكيان، كبير الأطباء في مستشفى يليزوفو المحلي، قائلاً: "تمكنا من إخراج المصابة من حالة الصدمة بعد خضوعها لعملية جراحية طارئة. لقد أصيبت بضرر بالغ في الظهر، وجرى تطعيمها ضد داء الكَلَب والكزاز. نُجهّزها حالياً للنقل إلى مستشفى كامشاتكا المركزي لمتابعة العلاج".

وأكدت الوزارة أن حالة المرأة باتت مستقرة نسبياً رغم خطورتها، مشيرة إلى أنها ستحتاج لرعاية طبية مكثفة خلال الأيام المقبلة.

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ويأتي هذا الحادث بعد أسابيع فقط من واقعة مشابهة في المنطقة، حيث هاجم دب رجلاً قرب طريق كورساكوفسك في مدينة يوجنوساخالينسك، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وتُعد شبه جزيرة كامشاتكا من المناطق البرية التي تشهد تكراراً في حوادث احتكاك البشر بالحيوانات المفترسة، خصوصاً مع تزايد نشاط التخييم والسياحة في فصول الصيف.