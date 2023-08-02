بيع كخردة.. العثور على تمثال أنثى ذئب أثري في ليبيا

عثرت السلطات الليبية على تمثال أنثى ذئب ضخم مصنوع من البرونز كان منصوبا في الماضي على عمود في وسط بنغازي، قبل اختفائه منذ عقود.

وتم العثور على التمثال في مزرعة قال مالكها إنه اشترى التمثال كخردة.

وتلقت السلطات بلاغا بخصوص التمثال الذي يرجع للحقبة الاستعمارية، وعثرت عليه في مزرعة قرب بنغازي يملكها شخص يدعى سعيد محمد بوربيدة، الذي قال للسلطات إنه اشترى التمثال من ساحة للخردة لأنه أعجب بشكله.

وقال مالك المزرعة: "أنا عارف منذ أنا صغير إنه كان موجود مقابل الميناء، كان موجود عالعمود".

وأضاف: "أنا لدي ورشة صهر معادن، وجدت التمثال هذا في الخردة وصاحبه ليس متمسك به لأنه كان يعتبر من المحرمات ومن التراث الاستعماري. أنا لما شفته جذبني شكله وصناعته وكذا فاشتريته منه".

واحتفظ بوربيدة (80 عاما) بالتمثال، وهو تجسيد لذئبة "كابيتولينيا" التي تصور مشهدا أسطوريا من روما القديمة، في مكان مفتوح أسفل شجرة وارفة بجوار شرفة منزله.