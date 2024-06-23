أسامة الرحباني: الرحابنة وفيروز وقفوا بوجه الهيمنة المصرية على عالم الغناء

أكد الموسيقار أسامة الرحباني أن عائلته هي سبب صمود الأغنية اللبنانية لعقود طويلة من خلال التعاون الفني بين والده منصور وعمه عاصي مع السيدة فيروز.

وقال أسامة على هامش مشاركته في مهرجان "موازين" المغربي إن ثنائية "الرحابنة وفيروز" هي المدرسة الكبيرة، التي وقفت في وجه الهيمنة المصرية على عالم الغناء العربي، من خلال تقديم فكر موسيقي جديد.

وأشار إلى أنه قبل تلك المدرسة لم يكن هناك فكر في الفن، ومعها أصبحت كل الشعوب تتغنى بالحب والإنسان وغيرهما.

وحول الحالة الصحية للسيدة فيروز حاليًّا، قال الموسيقار اللبناني إنها تتمتع بصحة جيدة جدًّا، متمنيًا لها طول العمر.

وفيما يتعلق بتعاونه مع المطربة اللبنانية هبة طوجي التي أحيت تحت إشرافه الموسيقي أمسية غنائية في ليلة ما قبل افتتاح مهرجان "موازين"، قال الرحباني إن هبة مختلفة منذ بدايتها الفنية، كحضور وكوجه ثقافي وصوت آسر وطاقة مذهلة ومثابرة، مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك أن لديها هويتها في الحياة، ورفعت المستوى منذ أول يوم.

يذكر أن الدورة التاسعة عشرة لمهرجان "موازين " انطلقت في المغرب أول أمس الجمعة، بعدد من الحفلات الغنائية، كان من أبرز نجومها المصرية أنغام، واللبنانية كارول سماحة.