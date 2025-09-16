الأردن.. إصابة 5 طلاب بمدرسة في إربد بتسمم جماعي

تعرّض 5 طلاب أردنيين في إحدى المدارس لتسمم جماعي، حيث تم نقلهم على الفور إلى مستشفى "اليرموك" في "لواء بني كنانة"، بمحافظة إربد.

وقال مدير المستشفى، الدكتور أحمد العكور، إنه "تبين تعرض الطلبة الخمسة لتسمم جماعي غذائي إثر تناولهم وجبات من مطعم واحد"، مشيرًا إلى أن "من حالات المصابين التي تم استقبالها 4 أطفال".

ولفت، بحسب تقارير صحفية محلية، إلى أن "المستشفى باشر بإجراء الفحوصات اللازمة، وتقديم العلاجات للطلاب المصابين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم".

وأوضح أن "الطلاب تناولوا الوجبات أثناء الدوام المدرسي، وسيتم التأكد إن كانت الوجبات من مطعم تتعاقد معه المدرسة أم أنهم أحضروها بأنفسهم وفق تصرف فردي".

وأشار الدكتور العكور إلى أنه "تم إبلاغ مديرية صحة إربد من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المطعم".