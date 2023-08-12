اكتشاف مخلوق غريب بـ20 ذراعا
اصطاد علماء في القارة القطبية الجنوبية مخلوقاً غامضاً يمتلك 20 ذراعاً يعيش في الماء.
وقام فريق من العلماء يبحث عن حيوانات بحرية نادرة تسمى "ريش القطب الجنوبي"، باصطياد المخلوق الغامض، وسحبوه إلى سفينتهم.
وتمكن العلماء من اصطياد 8 من ريش القطب الجنوبي الكبيرة التي تعيش بين 65 إلى 6500 قدما تحت الماء وشكلها يختلف خلال السباحة.
وأطلق العلماء على المخلوق الجديد لقب ريش فراولة القطب الجنوبي، كون لديه 20 ذراعا متفرعا من جسمها المركزي الشبيه بالفراولة، ويتراوح لونه بين الأحمر الداكن والأرجواني.
ولم يقدم العلماء قياسات للمخلوق، لكن الصور تظهر أذرعا سفلية قصيرة ووعرة ومخططة، وأذرع علوية أطول ناعمة مصقولة بالريش، ولديه شكل مثلث عريض في الأعلى ومستدق نحو طرف سفلي مستدير.
صحيفة ميامي هيرالد