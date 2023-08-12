اكتشاف مخلوق غريب بـ20 ذراعا

وتمكن العلماء من اصطياد 8 من ريش القطب الجنوبي الكبيرة التي تعيش بين 65 إلى 6500 قدما تحت الماء وشكلها يختلف خلال السباحة.

وأطلق العلماء على المخلوق الجديد لقب ريش فراولة القطب الجنوبي، كون لديه 20 ذراعا متفرعا من جسمها المركزي الشبيه بالفراولة، ويتراوح لونه بين الأحمر الداكن والأرجواني.