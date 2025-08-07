بعد 7 سنوات.. المؤبد لشاب قتل جارته وذهب إلى المدرسة

صدر حكم بالسجن مدى الحياة على تايلر ريان هيرش، البالغ من العمر 24 عامًا، بعد إدانته بجريمة اغتصاب وقتل جارته، ميلودي فيكتوريا بينيت، التي كانت تبلغ من العمر 30 عامًا وقت وقوع الجريمة.

وقعت الجريمة في يناير 2018، وفقًا لصحيفة "بيبول"، حين عُثر على بينيت مقتولة بطعنات متعددة داخل منزلها في مقاطعة سومتر بفلوريدا، بعد أن أبلغ شقيقها عن انقطاع أخبارها لعدة أيام.

وأظهر فحص الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت قبل حوالي ثلاثة أيام من اكتشاف الجثة.

وأخبر هيرش، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا آنذاك، الشرطة بأنه يعرف الضحية باعتبارها صديقة للعائلة، لكنه أنكر أي علم بوفاتها.

وبعد لقائه مع المحققين، استقل الحافلة وتوجّه إلى مدرسته الثانوية، في وقت كانت فيه الشرطة لا تزال تبحث عن أدلة في الحي.

وأُعلن عن الحكم الصادر بحقه في الأول من أغسطس من قبل مكتب المدعي العام للدائرة القضائية الخامسة بفلوريدا، بعد مرور سبع سنوات على الجريمة.

وعندما سأله سائق الحافلة عمّا جرى، أجاب هيرش بأن امرأة قُتلت طعنًا، رغم أن الشرطة لم تكن قد أعلنت أي تفاصيل بعد، بحسب ما أفاد المدعي العام.

ولاحقًا، زار عناصر الشرطة مدرسة هيرش وطلبوا التحدّث إلى أحد معلميه.

وقال المعلم إن هيرش جاء إليه صباح 22 يناير/كانون الثاني طالبًا التوجّه إلى الممرضة لمعالجة جرح كبير وعدة إصابات صغيرة في يده.

وعندما استُفسر عن السبب، رفض الإفصاح، مكتفيًا بالقول إن الأمر "شخصي".



وأعادت السلطات استجواب هيرش، فغيّر أقواله، وفقًا للمدعي العام؛ ما أثار مزيدًا من الشكوك.

وتم أخذ عينة من حمضه النووي، وتبيّن لاحقًا تطابقها مع عينات وُجدت في مسرح الجريمة.

وبعد نحو عام من مقتل بينيت، تم توقيفه رسميًا في 17 يناير/كانون الثاني 2019.