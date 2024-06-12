سرقت ذهبًا.. القبض على خادمة الفنان تامر عبد المنعم
ألقت الجهات الأمنية بمصر القبض على خادمة الفنان المصري تامر عبد المنعم المتهمة بسرقة مشغولات ذهبية وهاتف محمول وأشياء أخرى من شقته، وكشفت التحريات أن المتهمة كوَّنت تشكيلًا عصابيًّا مع صديق لها تخصَّص في سرقة الشقق السكنية، إذ توهِم مُلاك المنازل أنها خادمة، حتى تقوم بسرقة المنزل بمساعدة صديقها، وتفر هاربة.
وخلال عرض المتهمة على النيابة اعترفت بالسرقة، مشيرة إلى أنها قامت ببيع المشغولات الذهب بسوق الصاغة بمحافظة بورسعيد.
بدوره، وجَّه الفنان تامر عبد المنعم الشكر للجهات الأمنية لمجهوداتهم التي قاموا ببذلها لكشف السارقين واسترجاع المسروقات وإعادة الحق لأصحابه.
وكان الفنان تامر عبد المنعم تعرَّض لسرقة شقته بحي الدقي في العاصمة المصرية القاهرة، إذ تخطت قيمة المسروقات المليون جنيه مصري (ما يعادل 21 ألف دولار).
وكشف تامر عبد المنعم تفاصيل تعرضه للسرقة في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، قائلًا: "تعرضنا للسرقة من قبل خادمة عملت حديثًا في المنزل، إذ سرقت مشغولات ذهبية عبارة عن خاتمين، بالإضافة إلى خاتم ألماس، تخطى ثمنها مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى هاتف محمول تبلغ قيمته 100 ألف جنيه، ومجموعة من العطور والإكسسوارات وربطات العنق".
وأضاف الفنان المصري: "ما جعلنا نشك في الخادمة، هو أنه بعد عملها بـ10 أيام طلبت إجازة، وعند نزولها من المنزل حملت معها كيس القمامة، فطلبت منها زوجتي أن تترك الكيس للبواب حتى يخرجه كما يفعل كل يوم، إلا أنها أصرت على إنزاله؛ ما أثار الريبة في قلوبنا، وبعد نزولها بساعات اكتشفنا السرقة، فقمنا بإبلاغ الشرطة".