سرقت ذهبًا.. القبض على خادمة الفنان تامر عبد المنعم

وكشف تامر عبد المنعم تفاصيل تعرضه للسرقة في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، قائلًا: "تعرضنا للسرقة من قبل خادمة عملت حديثًا في المنزل، إذ سرقت مشغولات ذهبية عبارة عن خاتمين، بالإضافة إلى خاتم ألماس، تخطى ثمنها مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى هاتف محمول تبلغ قيمته 100 ألف جنيه، ومجموعة من العطور والإكسسوارات وربطات العنق".

وأضاف الفنان المصري: "ما جعلنا نشك في الخادمة، هو أنه بعد عملها بـ10 أيام طلبت إجازة، وعند نزولها من المنزل حملت معها كيس القمامة، فطلبت منها زوجتي أن تترك الكيس للبواب حتى يخرجه كما يفعل كل يوم، إلا أنها أصرت على إنزاله؛ ما أثار الريبة في قلوبنا، وبعد نزولها بساعات اكتشفنا السرقة، فقمنا بإبلاغ الشرطة".