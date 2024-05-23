لحظة مؤثرة لكيفين كوستنر بعد 7 دقائق من التصفيق لفيلمه "أفق" (فيديو)

قال كوستنر، وهو يضحك، كما ذكر موقع "فاريتي": "أنا آسف لأنكم اضطررتم إلى التصفيق لفترة طويلة حتى أفهم أنني يجب أن أتحدث. إنها لحظة جيدة، ليس بالنسبة لي فحسب، بل أيضًا بالنسبة للممثلين الذين جاؤوا معي، وللأشخاص الذين آمنوا بي وواصلوا العمل. إنه عمل مضحك، وأنا سعيد جدًّا لأنني وجدته. لا يوجد مكان مثل هذا لعرضه. لن أنسى هذه اللحظات أبدًا، وكذلك أطفالي".

و"الأفق" مشروع شغوف قام كوستنر ببطولته، وإخراجه، وشارك في كتابته، وموّله بنفسه، إذ استثمر جزءًا كبيرًا من ثروته في إنتاج الفيلم، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 100 مليون دولار، بما في ذلك رهن مزرعته، وهو عبارة عن نظرة على توسع الغرب الأمريكي، يتم سرده من وجهة نظر مربي الماشية والمزارعين والجنود، الذين يبنون مستقبلًا لأنفسهم في المنطقة، بالإضافة إلى السكان الأصليين الذين عاشوا هناك أولًا.