فرنسا.. قصر عمره ألف عام للبيع بـ 19 مليون دولار
يُعرض قصر تاريخي في منطقة بروفانس بجنوب شرق فرنسا للبيع مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (نحو 19 مليون دولار).
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعود تاريخ القصر إلى عام 980م ولكن تم تجديده بعناية فائقة خلال الـ 15 عامًا الماضية، باستخدام أساليب البناء التقليدية، ويقال إنه الأكبر من نوعه في منطقة بروفانس الفرنسية.
وشملت التجديدات، ترميم أعمال الجبس التي تعود إلى القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى تزويده بمجموعة من وسائل الراحة الحديثة والفاخرة، بما في ذلك مهبط للمروحيات.
ويحتوي القصر الفاخر على مساحة معيشية كبيرة، أكثر من 5000 متر مربع، بالإضافة إلى 120 غرفة؛ بما في ذلك 25 جناحًا ومنتزها مغلقا بمساحة 16 هكتارًا وثلاثة مطابخ ومكتبات، فضلًا عن نافورات و تماثيل في الخارج وبركتي سباحة وحلبة أولمبية للفروسية.
ويطل القصر على مجموعة من المناظر الخلابة مثل قمة مونتاني سانت فيكتوار الجبلية وجبال سانتي بومي وجبل مونت فارون، كما تمتلك حديقة القصر أرضا متدرجة، مما يمكن استغلالها لإنشاء مزرعة عنب في بروفانس.
ويقع القصر تحديدًا في منطقة La Verdiere في بروفانس، على بعد حوالي 45 دقيقة من مدينة "آكس أون بروفانس" وساعة واحدة من مرسيليا.
ومن جانبه، قال تيم سواني الوكيل العقاري الذي يتولى عملية البيع، إنه لا يتم عرض منزل بهذا الحجم والأهمية التاريخية للبيع كثيرًا، وإن هذه المنطقة تمتلك جاذبية كبيرة بسبب هدوئها.
وأضاف أن هذه المنطقة جذبت العديد من المشاهير البارزين على مر السنين، مثل جورج كلوني وبراد بيت وجورج لوكاس، الذين يمتلكون جميعًا عقارات قريبة، مشيرًا إلى أنهم قاموا ببيع المنزل السابق للعازف الإنجليزي، إريك كلابتون.
وأشار إلى أن هذه منطقة تجذب الكثير من الأشخاص من أجل الاسترخاء والاستمتاع بجنوب فرنسا، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من القرى الساحرة والأماكن القريبة الجديرة بالزيارة مثل ممر فيردون.
يُشار إلى أن هذا القصر كان مملوكًا لعائلة بارزة في القرن السابع عشر، وفي القرن الثامن عشر، تم تحويله إلى واحد من أكثر المساكن فخامة في بروفانس، وخضع القصر لعملية تجديد كبيرة استغرقت سنوات عديدة وتم تصنيفه كنصب تذكاري تاريخي في عام 1986.