فرنسا.. قصر عمره ألف عام للبيع بـ 19 مليون دولار

يُعرض قصر تاريخي في منطقة بروفانس بجنوب شرق فرنسا للبيع مقابل 16 مليون جنيه إسترليني (نحو 19 مليون دولار).

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يعود تاريخ القصر إلى عام 980م ولكن تم تجديده بعناية فائقة خلال الـ 15 عامًا الماضية، باستخدام أساليب البناء التقليدية، ويقال إنه الأكبر من نوعه في منطقة بروفانس الفرنسية.

وشملت التجديدات، ترميم أعمال الجبس التي تعود إلى القرن الثامن عشر، بالإضافة إلى تزويده بمجموعة من وسائل الراحة الحديثة والفاخرة، بما في ذلك مهبط للمروحيات.