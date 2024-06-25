سيلين ديون تبكي بحرقة بعد إصابتها بنوبة تشنج مؤلمة (صور)
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد "مؤلمة" من الفيلم الوثائقي الجديد للمغنية الكندية سيلين ديون.
وفي المشهد، ظهرت سيلين وهي تستشير طبيبًا متخصصًا، بينما تتعرض لنوبة مرعبة، تشنجت فيها قدماها قبل أن تتوقف حركة جسدها تمامًا، وذلك إثر معاناتها من متلازمة الشخص المتصلب.
وتظهر اللقطات سيلين وهي تتأوه وتبكي، محاولة استعادة السيطرة على جسدها بعد إعطائها جرعة من الفاليوم للمساعدة في استرخاء عضلاتها ووقف التشنجات.
وبعد تعافيها من النوبة تجلس سيلين ملفوفة ببطانية، وهي تعترف بـ"إحراجها" بسبب فقدانها السيطرة على جسدها.
وتقول: "في كل مرة يحدث شيء كهذا، يجعلك تشعر بالحرج الشديد، ولذا، لا أستطيع التعبير عن ذلك".
ثم انهارت سيلين بالبكاء بينما اعترفت بأنها لن تدع المرض يتغلب عليها، قائلة: "ما زلت أرى نفسي أرقص وأغني. أنا دائمًا أجد خططًا بديلة.. هذه أنا. إذا لم أتمكن من الركض، سأمشي، وإذا لم أتمكن من المشي، فسوف أزحف. لكنني لن أتوقف".