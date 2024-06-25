سيلين ديون تبكي بحرقة بعد إصابتها بنوبة تشنج مؤلمة (صور)

ثم انهارت سيلين بالبكاء بينما اعترفت بأنها لن تدع المرض يتغلب عليها، قائلة: "ما زلت أرى نفسي أرقص وأغني. أنا دائمًا أجد خططًا بديلة.. هذه أنا. إذا لم أتمكن من الركض، سأمشي، وإذا لم أتمكن من المشي، فسوف أزحف. لكنني لن أتوقف".