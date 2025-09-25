فضيحة تجرد ملكة جمال تايلاند من لقبها بعد يوم من التتويج (صور)

تسببت مقاطع فيديو فاضحة متداولة عبر الإنترنت في تجريد سوفاني نوينونثونغ، ملكة جمال براشواب خيري خان الكبرى لعام 2026، من لقبها بعد يوم واحد فقط من تتويجها، وفقًا لِما ذكرته صحيفة New Strait Times.

وكانت سوفاني، المعروفة أيضًا باسم "بيبي"، ستشارك في مسابقة ملكة جمال تايلاند الكبرى الوطنية لعام 2026، لكن المنظمين أوقفوا مشاركتها بعد اكتشاف محتوى إباحي لها على الإنترنت.

وأكدت لجنة المسابقة أن أنشطة سوفاني لا تتوافق مع روح ومبادئ المسابقة، وقالت في بيان: "لذلك، من الضروري تجريدها من اللقب وإلغاء منصبها".

من جانبها، اعترفت ملكة الجمال السابقة بإنشاء المحتوى الفاضح، مشيرة إلى أنها قامت بذلك لإعالة نفسها ووالدتها المريضة التي توفيت لاحقًا.

وقالت باكية عبر فيسبوك: "أود أن أعتذر لعائلتي، ومدير المسابقة، وفريق المسابقة، والمتسابقين، والأصدقاء، وكل من دعمني. هذه الحادثة تعتبر درسًا قيّمًا وسأركز على تحسين نفسي حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور مرة أخرى".

وتشير تقارير إلى أن سوفاني قد تواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بعد أن كشف محاميها عن ذلك خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني محلي.