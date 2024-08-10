تواجه المرأة في العادة مخاوف بشأن سلامتها، فيما إذا كانت قد قررت السفر بمفردها، والاستمتاع بإجازة غير تقليدية.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فهناك نصائح هامة للسفر في حال أردتِ السفر بمفردك، بدءًا من ضرورة "التحلي بشيء من الوقاحة"، إلى أهمية حجز الفندق، وحتى طرق تجنب المخاطر.

وفي هذا الإطار، شاركت سييرا بيل، من ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، تجربتها في السفر بمفردها، مؤكدة أن أحد أهم المفاتيح إلى اتخاذ خطوة السفر بمفردكِ، هي "الثقة".

تقول "بيل" من "المهم الثقة بأنفسنا وقدرتنا على التخطيط الجيد للسفر، والاستعداد لأي طارئ".

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وتنصح بتجنب الكشف عن الكثير من المعلومات أثناء السفر لأي شخص، بطريقة قد تعرضك للخطر.

وتلفت إلى ضرورة الاعتماد على "الغريزة"، فيما إذا كانت هناك حقًا حاجة لمشاركة المعلومات خلال السفر مع أي شخص، أو التكتم عليها.

وتضيف أن "النساء في الغالب لا يحبذن الظهور بمظهر "الوقح"، إلا أنها ترى أنه عند السفر، فمن المهم أن تتحلى المرأة بشيء من ذلك، وأن تكون حاسمة تجاه الآخرين، بحيث لا تقدم أي أفكار خاطئة عنها، خاصة للرجال".

وتشدد على "ضرورة عدم السماح لأحد بتجاوز حدوده"، معلقة بالقول "إنكِ لستِ مدينة لأن تظهري بمظهر اللطيفة مع أي أحد، خاصة عند المواقف الصعبة".

وترى سييرا بيل، أنه من المهم للنساء عند السفر بمفردهن وحجز مكان للإقامة في الفنادق، عدم اختيار الطوابق الأرضية، أو التي على الشارع مباشرة.

وتؤكد أن العديد من الحوادث الخطرة قد تحدث بسبب طريقة الحجز هذه، فأن تكوني بمفردك في مكان، وتطل غرفتك على شارع، أو أن يكون زجاجها شفافًا، سيجعلك عرضة لأطماع الآخرين وصيدًا سهلًا.

وتقترح على النساء في حال شعرن بسبب أي سلوك بعدم الارتياح في محل إقامتهن، بنقل محل الإقامة إلى مكان آخر فورًا.

وتنوه على "ضرورة عدم الخجل من طلب المساعدة عند السفر، ففي النهاية فمن غير الواقعي أنك باستطاعتك اكتشاف كل شيء بنفسك".