دينا الشربيني تكشف هوية "حبيبها الجديد"

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني هوية "حبيبها الجديد"، مؤكدة أنه مصري من خارج الوسط الفني، وليس إعلاميًّا عربيًّا كما أشيع مؤخرًا.

وأضافت المزيد من التفاصيل خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة"، موضحة أنّ اسمه "حسين" ويعمل في "بزنس" عائلي وأنها تحبه للغاية وتقدّره جدًّا، كما ظهر أصله الطيب حين وقف إلى جوارها في محنة فقدان والديها.

وحول ملابسات التعارف بينهما، أوضحت الفنانة المصرية أنّ بينهما الكثير من الأصدقاء المشتركين وكانت تجمعهما الكثير من الجلسات والسهرات حيث لاحظت أنه شخص "محترم ومتدين ولذيذ". وأضافت أنه بعد ارتباطهما، وجدت فيه الداعم الأكبر لها باهتمامه بها "من بعيد" دون رغبته في الظهور في الصورة، وفق تعبيرها.

وبررت عدم ظهوره معها، بأنه "أبعد ما يكون عن الأضواء"، مشيرة إلى أنّ بينهما صفات كثيرة مشتركة لكن ليس من بينها الظهور تحت الأضواء.

وأكدت الشربيني رغبتها في إنجاب الأطفال، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى فيما مضى إنجاب 6 أطفال لأنها تحب "العزوة"، بحسب قولها، أما الآن فقد فات الآوان ولن يكون بإمكانها سوى إنجاب طفلين كحد أقصى.

وتأتي تصريحات دينا الشربيني بعد شائعات حول ارتباطها بالإعلامي أنس بوخش، بسبب ظهوره معها خلال العرض الخاص لفيلم "شقو" في دبي، والذي شاركت في بطولته مؤخرًا.