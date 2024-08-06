كشف الفنان المصري محمود عبد الغفار تفاصيل مرضه الأخير، لافتًا إلى أنه كان يتم تحضيره لإجراء عملية استئصال مرارة، إلى أن فوجئ بالأطباء يخبرونه بأنه بحاجة عاجلة إلى إجراء جراحة في القلب.

وقال في تصريحات تلفزيونية إنه لم يكن يشكو من أي شيء فيما يتعلق بالقلب، وفجأة وجد نفسه بالصدفة بحاجة ملحة إلى إجراء عملية "قلب مفتوح" وتغيير صمام.

وأضاف: "خرجت من محنة المرض بالرضا بقضاء الله، وأنا الحمد لله الرضا بالنسبة لي شيء مهم جدًا؛ لأن الرضا يقلب كل البلايا إلى عطايا".

وتطرق عبد الغفار في هذا السياق إلى علاقته بالفنان محمد هنيدي، مؤكدًا أنه لم يتخل عنه في محنة مرضه، ووقف إلى جواره حتى انتهت الأزمة على خير.

أخبار ذات علاقة بعد تصدره "التريند".. محمد هنيدي ينفي تعرضه لأزمة قلبية (فيديو)

ووصف علاقته بهنيدي بأنها "رابطة أخوة" بعيدًا عن الفن والتمثيل، حيث إن آخر عمل جمعهما كان "يانا يا خالتي"، 2005، لكن هنيدي حتى الآن يهاتفه ويطمئن عليه يوميًا حتى وهو خارج مصر، مشيرًا إلى أن زوجة هنيدي ظلت معه طوال إجراء العملية بالمستشفى.

يذكر أن الفنان محمود عبد الغفار من مواليد محافظة الجيزة المصرية 1961، وشارك في عدد كبير من أفلام محمد هنيدي.