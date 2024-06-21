بعد ربط نقش فرعوني بـ"سيمبسون".. خبير آثار ينفي علاقة المصريين القدماء بالتنبؤات
نفى خبير الآثار المصري الدكتور أحمد عامر ما تردد حول تنبؤ المصريين القدماء بمسلسل الكارتون الشهير "سيمبسون"، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأشياء التي ربطها البعض بالمصريين القدماء، وهي غير صحيحة.
وتداول نشطاء اكتشاف أثري مرسوم عليه شخصية تشبه "مارج سيمبسون" من مسلسل "عائلة سيمبسون" الشهير داخل تابوت مومياء عمره 3500 عام، ما دفع العديد للتهكم وربط النقش الفرعوني بالكرتون الشهير.
وقال عامر في تصريح خاص لـ"إرم نيوز": "أناس كثيرون دائمًا يربطون أحداثًا خاصة بالمصريين القدماء على أي جدارية أو مسلسل، ويقولون إن الفراعنة تنبأوا بها، ومنذ مدة قالوا إن القدماء المصريين عرفوا التكييف والمصباح ومركبة الفضاء، ولكن هذه الأشياء غير صحيحة، فلو كان المصري القديم اكتشف هذه الأشياء لتحدث عنها في الكتب والمخطوطات القديمة".
وأضاف الخبير الأثري: "الشخصيتان الوحيدتان اللتان تحدث عنهما المصريون القدماء هما القط والفأر اللتان تم تقديمهما في المسلسل الكرتوني الشهير "توم أند جيري"، أما ما أشيع حول سيمبسون وغيرها لا علاقة لها بالواقع".
وأشار أحمد عامر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي ينسب فيها مثل هذه الأشياء للمصريين القدماء، ولن تكون الأخيرة، لافتًا إلى أنه لا بدّ قبل أن ننسب أي شيء للحضارة القديمة، أن يوجد ما يؤكدها في الكتابات القديمة، بحسب وصفه.
وكان علماء الآثار قد اكتشفوا، العام الماضي، تابوت مومياء يبلغ من العمر 3500 عام، كما وجدوا في التابوت رسمًا لامرأة صفراء اللون ترتدي ثوبًا أخضر طويلاً وبشعر أزرق على شكل مستطيل، يشبه شخصية سيمبسون.
وتداول صورته نشطاء التواصل الاجتماعي مؤخرًا، لتنقسم الآراء حول تفسير الرسم.