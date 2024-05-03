"اكتئاب وتساقط شعر".. أزمة الفنانة مروة عبد المنعم الصحية تثير تفاعلا

أثارت الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة مروة عبد المنعم مؤخرا، حالة من التعاطف الواسع معها، بعد المنشور الذي طرحته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وكشفت الفنانة مروة في منشورها تفاصيل إصابتها باكتئاب حاد نتج عنه زيادة في وزنها، وكيف اضطرت لارتداء شعر مستعار "باروكة" حتى تخفي إصابة شعرها بما يشبه بقعة صلع غريبة.

وانهالت التعليقات التي تؤازرها من رواد مواقع التواصل، الذين أكدوا أنها "حلوة بكل حالاتها"، وتنصحها بعدم الاهتمام بكلام الناس، وتوصيها بأن "ترمي الهموم وراء ظهرها أوّلا بأول".

وشاركت العديد من السيدات تجارب مشابهة تعرضن فيها لتساقط الشعر على نحو صادم، ما أدى لظهور بقع صلع، مؤكدات أن السبب في ذلك حالة نفسية سيئة استطعن تجاوزها بقوة الإرادة، فضلا عن استخدام بعض الدهانات الموضعية.