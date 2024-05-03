"اكتئاب وتساقط شعر".. أزمة الفنانة مروة عبد المنعم الصحية تثير تفاعلا
أثارت الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة مروة عبد المنعم مؤخرا، حالة من التعاطف الواسع معها، بعد المنشور الذي طرحته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".
وكشفت الفنانة مروة في منشورها تفاصيل إصابتها باكتئاب حاد نتج عنه زيادة في وزنها، وكيف اضطرت لارتداء شعر مستعار "باروكة" حتى تخفي إصابة شعرها بما يشبه بقعة صلع غريبة.
وانهالت التعليقات التي تؤازرها من رواد مواقع التواصل، الذين أكدوا أنها "حلوة بكل حالاتها"، وتنصحها بعدم الاهتمام بكلام الناس، وتوصيها بأن "ترمي الهموم وراء ظهرها أوّلا بأول".
وشاركت العديد من السيدات تجارب مشابهة تعرضن فيها لتساقط الشعر على نحو صادم، ما أدى لظهور بقع صلع، مؤكدات أن السبب في ذلك حالة نفسية سيئة استطعن تجاوزها بقوة الإرادة، فضلا عن استخدام بعض الدهانات الموضعية.
وقالت مروة في منشورها: "وأخيراً إفراج نهائي من الباروكة بعد دوّامة نفسية سيئة جدا دخلت فيها، وصّلتني لـ70 كيلو وسقوط شعري بالشكل ده، اضطريت ألبس فيها الباروكة. وواحده واحده بدأت أفوق بفضل ربنا وأرجع لوزني وشكلي، لكن فضل شعري في الأزمة، وطبعا هو ما تعالجش بنسبة ١٠٠ في المية.. بس أخذت الأمر بالإفراج عنه وتكملة العلاج عادي".
وأضافت: "كان فيه ناس كثير بتقعد تقولي إنتي لابسة باروكه ليه؟ شكلك مش حلو فيها. بس ما كنتش عايزة أقول وقتها ولا عايزة أتكلم. بس كان الكلام بيوجعني قوي، ويزعلني على نفسي جدا".
وأردفت: "دلوقتي أنا أقدر أقول وأتكلم ولا أخجل. أنا مريت بأزمة نفسية كانت صعبة عليا جدا. عمري ما كنت أتخيل إن الوجع النفسي ممكن يدمر بالشكل ده. لحد ما عشته وجربته".
وختمت الفنانة مروة عبد المنعم منشورها بقولها: "بس اللي كان بيوجع أكثر هو تدخل الناس في شكلي ولبسي للباروكة. أنا عايزه أقول لكم أنا أكثر إنسانة في الدنيا لا ليا في ميكب ولا باروكة ولا أي حاجة صناعي. وكون فكرة إني أربط حياتي بباروكة كنت بتخنق وبموت منها. فمكنش ناقص تعليقات كمان".
وكانت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم قد عادت للمشاركة في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "بقينا اتنين"، الذي يناقش قضية اجتماعية مهمة، وهي حالة الملل التي يشعر بها الأزواج بعد مرور سنوات عديدة من الزواج.