بيعت أحفورة ديناصور مقابل 44.6 مليون دولار في مزاد سوثبي في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الخميس، فإن الهيكل العظمي لديناصور آكل النباتات ستيجوسورس، الملقب بـ "أبيكس" (Apex)، تم طرحه للبيع بالمزاد من قبل دار سوثبي للمزادات.

وأفاد بيان صادر عن دار سوثبي للمزادات، أن الهيكل العظمي لستيجوسورس دخل التاريخ باعتباره "أثمن أحفورة تم بيعها في مزاد علني على الإطلاق" عندما قدم مشتر لم يذكر اسمه 44.6 مليون دولار لأبيكس.

وذكر البيان أن الأحفورة أبيكس كانت من بين الهياكل العظمية الكاملة التي تم العثور عليها حتى اليوم، مشيراً أن ارتفاعها يبلغ 3 أمتار و40 سنتيمترا وطولها من الأنف إلى الذيل أكثر من 8 أمتار.

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وقال المشتري الغامض لدار سوثبي للمزادات بعد المزاد: "لقد ولدت أبيكس في أمريكا وستبقى في أمريكا".

جدير بالذكر أن الأحفورة "أبيكس" اكتشفت بالصدفة في عام 2022 من قبل عالم حفريات في ولاية كولورادو الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى أن الديناصور "أبيكس" عاش قبل حوالي 150 مليون سنة.