الدورة 11 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة المغربية تنطلق مطلع الشهر القادم
أعلن منظمو المهرجان الدولي للفيلم بمدينة الداخلة الواقعة في جنوب المغرب، عن تنظيم دورته الحادية عشرة في الفترة من الثاني إلى الثامن من يونيو حزيران المقبل، بحضور عربي وأفريقي متنوع.
وقال المنظمون في بيان، إن هذه الدورة تشهد مشاركة 20 فيلما في المسابقات الرسمية من كل من السنغال وساحل العاج ورواندا وأنجولا وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجزر القمر وبوركينا فاسو ومصر والكاميرون وتونس والصومال وغانا وموريشيوس، بالإضافة إلى المغرب البلد المنظم.
ويقول المنظمون، إن المهرجان اختار "أن يكون موعدا سينمائيا أفريقيا وعربيا منفتحا على تجارب سينمائية أخرى".
وستترأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل فريدا إيكوتو، رئيسة شعبة الدراسات الأفريقية بجامعة ميشيجان، فيما سيترأس الإعلامي والناقد السينمائي المغربي بلال مرميد لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير.
وتتميز هذه الدورة أيضا، بتكريم الفنانة المغربية أسماء الخمليشي والمخرج الأنجولي زيزي كامبوا والفنانة المصرية رانيا فريد شوقي.
كما أعلن المنظمون، أن برنامج هذه الدورة يشمل أيضا "تنظيم ندوات ولقاءات فنية وورشات تكوينية لفائدة الشباب وماستر كلاس عن عرض آخر الإنتاجات السينمائية المغربية".