سينما المكفوفين تجربة فريدة في طرابلس اللبنانية (صور)

شكلت فعاليات "أسبوع سينما المكفوفين"، التي شهدتها مدينة طرابلس في شمال لبنان، ضوءًا أنار بعضًا من عتمة شريحة المكفوفين وضعاف البصر، المنسية والمهمشة.

وانطلاقًا من شعار "السينما للجميع"، قدمت "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي"، في قاعة المسرح الوطني اللبناني في طرابلس، مجموعة من الأفلام المصحوبة بتعليق صوتي؛ ما يتيح للحضور الاطلاع على المشاهد ومتابعتها وفهم عناصرها وحركتها.