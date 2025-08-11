ليام نيسون يثير تفاعل الجمهور بإجابته عن "لابوبو" (فيديو)

أثار الممثل الأيرلندي ليام نيسون موجة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ردّه غير المتوقع على سؤال حول لعبة "لابوبو" الشهيرة، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز".

وخلال اللقاء، عرضت على النجم البالغ من العمر 73 عامًا صورة للعبة وسُئل عنها، ليرد سريعًا وهو يهز رأسه: "لا أعرف، جديًّا لا أعرف". وعندما أُخبر باسمها، تابع مازحًا: "إنها دمية ناعمة… أم يمكن أكلها؟".

ورغم أن نيسون لا يعرف اللعبة، فإن "لابوبو" تعد من أبرز ظواهر ثقافة البوب في السنوات الأخيرة، وقد جذبت اهتمام العديد من المشاهير، من بينهم ليزا من فرقة "بلاك بينك"، وكيم كارداشيان، وريهانا، ودوا ليبا، وديفيد بيكهام.

وتُباع هذه الدمى القابلة للتجميع، التي ابتكرها الفنان كاسينغ لونغ من هونغ كونغ، في متاجر "بوب مارت" وتتميز بأذنين مدببتين وابتسامة واسعة وأسنان حادة، وتستخدم كإكسسوارات للحقائب.

إلى جانب الموقف الطريف، تصدر نيسون الأخبار مؤخرًا بعد إعلان علاقته العاطفية بالممثلة باميلا أندرسون، زميلته في فيلم Naked Gun.

وكشفت مجلة People، أن العلاقة في بدايتها وتحظى بدعم من المقربين، بما في ذلك ابن نيسون، دانيال، الذي أبدى موافقته علنًا خلال برنامج "شاهد ما يحدث مباشرة" مع آندي كوهين.

كما عبّرت الممثلة جيمي لي كورتيس عن سعادتها بالعلاقة، قائلة: "إذا وجد الحب طريقه إليهما، فليباركهما الله… كلاهما مرّ بمحن، وكلاهما رائع". فيما أشاد كاتب فيلم Naked Gun، دوغ ماند، بالانسجام الكبير بينهما أثناء التصوير.