الصين.. اكتشاف قرية يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 عام

كما اكتشف العلماء قطعاً من الخزفيات، والفخار، ودبابيس شعر منحوتة من العظام ودروع سلاحف كانت تُستخدم لأغراض العرافة والتكهن، وإضافة إلى ذلك؛ تم العثور على نظام تدفئة داخل كل منزل يُعتقد أنه نموذج أولي للـ"كانغ" الصيني التقليدي، أو منصة النوم المبنية من طوب اللِبن.

وتم اكتشاف القرية بينما كان علماء الآثار يقومون بأعمال التنقيب في أطلال تشاوياو خلال الفترة بين عامي 2020 و2022، ووفقا لما ذكره وي شو قوانغ، رئيس قسم الأبحاث الأثرية لأسرتي شانغ وتشو في معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في مقاطعة خبي، فربما كانت القرية حاضرة قبيلة أو مملكة في ذلك الوقت.

وأشار وي إلى أن تصميم أطلال القرية كان معقولا، في حين إن نظام التدفئة يمكن أن يساعد الباحثين على فهم التغيرات في البيئة في منتصف عهد أسرة شانغ، وكذلك الإجراءات المتخذة في شمال الصين للمساعدة في الحفاظ على الدفء.