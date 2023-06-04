الصين.. اكتشاف قرية يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 عام
كشف علماء آثار صينيون أنقاض قرية يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام في مقاطعة خبي شمال الصين.
وحسب وكالة "شينخوا" تغطي القرية الواقعة في منطقة تشاوياو الحالية في مدينة ووآن، مساحة حوالي 220 ألف متر مربع، وتم بناؤها في منتصف عهد أسرة شانغ (1600-1046 قبل الميلاد).
وفي القرية متوسطة الحجم، وجد علماء الآثار أنقاض طرق، وخنادق، وأفران فخار، وممرات مائية، وأقبية وصفوفا من المنازل.
كما اكتشف العلماء قطعاً من الخزفيات، والفخار، ودبابيس شعر منحوتة من العظام ودروع سلاحف كانت تُستخدم لأغراض العرافة والتكهن، وإضافة إلى ذلك؛ تم العثور على نظام تدفئة داخل كل منزل يُعتقد أنه نموذج أولي للـ"كانغ" الصيني التقليدي، أو منصة النوم المبنية من طوب اللِبن.
وتم اكتشاف القرية بينما كان علماء الآثار يقومون بأعمال التنقيب في أطلال تشاوياو خلال الفترة بين عامي 2020 و2022، ووفقا لما ذكره وي شو قوانغ، رئيس قسم الأبحاث الأثرية لأسرتي شانغ وتشو في معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار في مقاطعة خبي، فربما كانت القرية حاضرة قبيلة أو مملكة في ذلك الوقت.
وأشار وي إلى أن تصميم أطلال القرية كان معقولا، في حين إن نظام التدفئة يمكن أن يساعد الباحثين على فهم التغيرات في البيئة في منتصف عهد أسرة شانغ، وكذلك الإجراءات المتخذة في شمال الصين للمساعدة في الحفاظ على الدفء.