مبارك الرشيدي.. تأجيل القضية بعد شهادة الضباط ضد المتهمين

كشف عبدالرحمن الرشيدي، شقيق المجني عليه مبارك الرشيدي، تطورات جلسة محاكمة المتهمين في قضية مقتل شقيقه مبارك، والتي كانت مقررة يوم الثلاثاء.

وتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد للمتهم الرئيس في القضية في مايو/أيار الماضي.

وكتب عبدالرحمن في منشور عبر حسابه في "سناب شات" أن الضباط شهدوا بتفاصيل الواقعة، بينما تم تأجيل القضية إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.