فوضى وإصابات.. جماهير بيونسيه تتدافع في مترو أنفاق بأمريكا (صور)

شهدت مدينة أتلانتا الأمريكية حادث تدافع في محطة مترو "فاين سيتي"، أسفر عن إصابة 11 شخصًا، عقب انتهاء حفل للمغنية الشهيرة بيونسيه ضمن جولتها الغنائية "كاوبوي كارتر".

ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء 15 يوليو، في أثناء مغادرة الآلاف من ملعب "مرسيدس بنز"، حيث بدأ تدافع مفاجئ عند سلم كهربائي بالمحطة التابعة لهيئة النقل السريع في أتلانتا (مارتا)، ما أدى إلى تسارع السلم وتوقفه المفاجئ، متسببًا بسقوط الركاب فوق بعضهم البعض.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة، ستيفاني فيشر، إن أحد الحاضرين بدأ بالصراخ والركض، ما أثار حالة من الذعر. وأسفر الحادث عن إصابة شخص بكسر في الكاحل، ونقل سبعة آخرون إلى المستشفى، بينما تلقى البقية العلاج في الموقع أو لاحقًا.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث بدأ حينما صرخت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بعد رؤيتها "صرصورًا" خارج المحطة، ما تسبب في حالة هلع جماعية، وفق ما أوضحه رئيس شرطة مارتا، سكوت كريهر.

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وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انزلاق السلم وسقوط الركاب وسط صرخات واستغاثات، بينما سارع البعض لمساعدة المصابين.

وأفادت قناة 11Alive بأن السلم الكهربائي المتسبب في الحادث كان لا يزال يحمل شهادة صلاحية سارية حتى الشهر المقبل.

وأعلنت شركة "شندلر" المصنعة للسلم عن فتح تحقيق مشترك مع هيئة النقل، مشددة على أنها تأخذ سلامة الركاب على محمل الجد.

ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث، في ظل دعوات لتحسين إجراءات السلامة في مرافق النقل خلال الفعاليات الجماهيرية الكبرى.