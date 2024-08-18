تقدم الفنان المصري محمد كمال بدعوى قضائية ضد مغني المهرجانات عمر كمال لتعديه على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأغنيته "نفسي أضمك".

وطالب المطرب عمر كمال الفنان بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه مصري (ما يعادل 100 ألف دولار أمريكي تقريبا) كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، بسبب تعديه على أغنيته.

وكان عمر كمال قد غنى مقطعا من أغنية "نفسي أضمك" ببرنامج تلفزيوني، ونسب الأغنية لنفسه، دون ذكر مطربها الأصلي محمد كمال.

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وكشف محامي محمد كمال في بيان صحفي أن "قانون الملكية الفكرية يحمي الحقوق الأدبية والمادية لأي مطرب، وقد ضرب عمر كمال بكليهما عرض الحائط عندما نسب الأغنية لنفسه، والتي يمتلك محمد كمال جميع حقوقها وتصاريحها وتنازلاتها، وعلى هذا الأساس كان لا بد من رفع دعوى قضائية ليتم إثبات العمل لصاحبه ومطالبة عمر كمال بتعويض 5 ملايين جنيه كحد أدنى للتعويض".

من جانبه أكد محمد كمال أن الفنان لن يترك حقه، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يجور بها عمر كمال على حقه، فقد غنى له من قبل عددا من الأغنيات، وتغاضى عنها لأنه كان في بداياته، وأراد أن يدعمه، لكنه هذه المرة نسب أغنية "نفسي أضمك" لنفسه، وهو الأمر الذي لم يقبله وقرر على أساسه اللجوء إلى القضاء لرد حقه وتعويضه.