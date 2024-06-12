جزائرية بعمر 130 سنة.. أكبر حاجة تؤدي المناسك هذا العام (فيديو)

أصبحت الجزائرية، صرهودة ستيتي، أشهر من سيؤدي مناسك الحج هذا العام بعد الكشف عن كونها من مواليد العام 1894؛ ما يعني أنها أكبر حاجة على الإطلاق بعمر 130 عاماً.

وأظهر جواز سفر صرهودة ستيتي التي تبدو بصحة جيدة رغم كونها على كرسي متحرك، أنها مولودة في عين العربي بولاية قالمة الجزائرية يوم 6 يوليو، ما يعني أنها قد تشهد عيد ميلادها في السعودية الشهر القادم.

وتسابقت محطات التلفزة للقاء الحاجة المسنة التي حضرت برفقة حفيدتها التي تدعى جنات، وهي سيدة مسنة أيضاً، مشيرةً إلى أن جدتها تعتبر جدة لعدة أجيال في العائلة بعد بلوغها سن 130 عاماً.