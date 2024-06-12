جزائرية بعمر 130 سنة.. أكبر حاجة تؤدي المناسك هذا العام (فيديو)
أصبحت الجزائرية، صرهودة ستيتي، أشهر من سيؤدي مناسك الحج هذا العام بعد الكشف عن كونها من مواليد العام 1894؛ ما يعني أنها أكبر حاجة على الإطلاق بعمر 130 عاماً.
وأظهر جواز سفر صرهودة ستيتي التي تبدو بصحة جيدة رغم كونها على كرسي متحرك، أنها مولودة في عين العربي بولاية قالمة الجزائرية يوم 6 يوليو، ما يعني أنها قد تشهد عيد ميلادها في السعودية الشهر القادم.
وتسابقت محطات التلفزة للقاء الحاجة المسنة التي حضرت برفقة حفيدتها التي تدعى جنات، وهي سيدة مسنة أيضاً، مشيرةً إلى أن جدتها تعتبر جدة لعدة أجيال في العائلة بعد بلوغها سن 130 عاماً.
وتحدثت الحاجة صرهودة بكلام مفهوم وذاكرة جيدة عن أدائها لمناسك العمرة مرتين فيما مضى، بينما تؤدي مناسك الحج هذا العام للمرة الأولى في حياتها.
كما أصبحت الحاجة الأكبر سناً نجمة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تمنى خلالها كثيرون من مختلف الدول أداء المناسك بشكل سهل، رغم وجود بعض المدونين المشككين بعمرها الحقيقي الذي قد يكون أصغر من عمرها الرسمي المدون في جواز سفرها على حد تقديراتهم.
وتلقت الحاجة المسنة باقة من الورد عند وصولها مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، قبل أن تتجه نحو مكة المكرمة، وتصبح الأشهر بين نحو 1.3 مليون حاج وحاجة وصلوا المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام.