حوت أحدب وصغيره يفاجئان راكبي زورق في كوستاريكا (فيديو)

شهد راكبو زورق كاياك من منتجع لركوب الأمواج في كوستاريكا، لحظة غير متوقعة عندما اقترب منهم حوت أحدب بالغ وصغيره أثناء تجوالهم في المياه.

ووثق مقطع فيديو ردود فعل الراكبين وهم في رهبة، إذ اندفع الحوت الكبير من الماء في غوصة أنيقة، متبوعًا بحركات مشابهة من صغيره؛ ما أدهش الجميع وأثار الإعجاب.

وقال المنتجع عبر حسابه على "إنستغرام": "كنا نأمل سرًّا رؤية بعض الحيتان، لكن لم نتوقع هذا العرض الرائع! الأم وصغيرها قدَّما لنا عرضًا لا يُنسى".

وتبلغ أطوال الحيتان الحدباء البالغة ما بين 13 و17 مترًا، بينما يتراوح طول صغارها بين 5 و 6 أمتار.

وتعد كوستاريكا موطنًا لحوالي 34 نوعًا من الحيتان والدلافين، وفقًا للجنة الدولية لصيد الحيتان، بما في ذلك مجموعتان من الحيتان الحدباء.

أخبار ذات علاقة بمشهد مؤثر.. أنثى حوت الأوركا تنعى صغيرها الميت (فيديو)

وتهاجر بعض الحيتان الحدباء إلى كوستاريكا بين ديسمبر ومارس من الساحل الشمالي الغربي للولايات المتحدة للولادة وتربية صغارها، وبين يوليو ونوفمبر من شبه الجزيرة القطبية الجنوبية وجنوب تشيلي للتكاثر. ويحتفل مهرجان الحيتان السنوي في مدينة باهيا بالينا خلال سبتمبر بهذه الهجرة الطبيعية المدهشة.