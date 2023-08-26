فرنسا.. الحرائق والجفاف يوجهان ضربة إضافية للصحة والأنظمة البيئية

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية عن عالم المناخ باسكال يو قوله: "إن الأمر الاستثنائي في موجة الحر هو تسجيل درجات حرارة مرتفعة بهذا الشكل خلال القسم الثاني من شهر أغسطس/آب، ما يعد مؤشرا على ظاهرة امتداد فترات موجة الحر بسبب الاضطراب المناخي".

وأضاف: "تأتي موجة الحر الشديدة هذه بعد صيف شهد اندلاع المزيد من حرائق الغابات في ظل استمرار الجفاف، والذي يعد ضربة إضافية للتنوع البيولوجي وأيضا لصحة الإنسان، ما يدفع السلطات إلى مضاعفة الإجراءات الاحترازية".

تفاقم مخاطر اندلاع حرائق الغابات

من جانبه، أشار الدكتور في علم المناخ الزراعي، سيرج زاكان، إلى أن "أولى نتائج موجة الحر الحالية هو ارتفاع مخاطر اندلاع حرائق الغابات، وبشكل خاص جنوب فرنسا".

وأدرجت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (Météo-France) في النشرة اليومية لتوقعات الطقس الخاصة بالغابات، والتي تصدرها لتنبيه السكان من خطر اندلاع الحرائق، سبعة أقاليم ضمن خانة المناطق المعرضة بشدة لخطر النيران.

تحدٍ غير مسبوق أمام الزراعة

وأوضح زاكان بأن المناطق التي تشهد درجات حرارة ما بين 42 و43 درجة مئوية محليا، مثل منطقة الرون المعروفة خصوصا بزراعة الكروم والأشجار المثمرة، بدأت علامات ضعف المحاصيل بالظهور فيها، ما يؤكد على خسائر في العائدات.

وأضاف أنه بالنسبة لتربية الحيوانات، فإن أبقار الألبان، وهي حساسة بشكل خاص لدرجات الحرارة العالية، يمكن أن تعاني من فقدان الحليب بنسب تتراوح ما بين 5 إلى 10%.

وخلص سيرج زاكان إلى أن "هذه الموجة بمثابة الضربة الإضافية للمحاصيل والأنظمة البيئية، بعد العام الكارثي في 2022 والعامين المعقدين 2020 و2021".

المحافظة على الماء بأي ثمن

ووفقا لأحدث بيانات مكتب البحوث الجيولوجية والتعدين (BRGM) في فرنسا، فإن 72% من مستويات المياه الجوفية كانت لا تزال أدنى من المعايير الموسمية الشهر الماضي، وباتت نحو 90 بلدية حاليا في فرنسا محرومة من المياه الصالحة للشرب، ما يعني أنها بحاجة إلى تزويدها بالمياه بواسطة شاحنات الصهاريج.

من جهتها، دعت الحكومة المواقع الصناعية إلى تقليص كمية المياه التي تسحبها مع دعم من الدولة.

كما أعلنت عدة أقاليم تعزيز القيود المفروضة على استخدام المياه، من ذلك: خفض عمليات سحب المياه الجوفية لأغراض زراعية، فرض قيود على الأنشطة البحرية، وحتى منع سقي الحدائق، المساحات الخضراء، ملاعب الغولف، وغسل السيارات.