الأمن الجزائري يكشف سببين وراء الحادث المروع في تمنراست

كشف الأمن الجزائري عن سببين مباشرين لوقوع الحادث المروري الذي أودى بحياة 34 شخصا وإصابة 12 آخرين، في ولاية تمنراست، جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وأوضح الأمن، أن السبب الأول وراء الحادث المروع يعود لسائق إحدى الحافلتين، الذي كان يسير عكس اتجاه السير، أما السبب الثاني فيعود لوجود قارورات بنزين محملة في الحافلة الأخرى، أدت لحدوث حريق كبير.

وقال الرائد سمير بوشحيط رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن مركبة كبيرة "فان" كانت محملة بقارورات بنزين اصطدمت مباشرة بحافلة نقل مسافرين تعمل على خط أدرار- تمنراست في منطقة كتول التي تبعد حوالي 20 كلم عن ولاية تمنراست.

وتابع بوشحيط أن المركبة التي تحمل قارورات البنزين كانت تسير في الاتجاه الذي تسير فيه حافلة المسافرين، مما أدى إلى حدوث اصطدام مباشر.