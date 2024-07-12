عمرو دياب ينفي فسخ التعاقد مع منصة أنغامي

كشف المكتب الإعلامي للفنان المصري عمرو دياب حقيقة فسخ التعاقد بين "الهضبة" ومنصة "أنغامي" بسبب تأخر المنصة، عن دفع المستحقات المالية، مشيرًا إلى أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

ونفى المكتب الإعلامي لعمرو دياب، في بيان صحفي، ما تردد من أنباء بشأن إلغاء تعاقد الفنان عمرو دياب مع شركة أنغامي بسبب تأخر المنصة في سداد الدفعات.

وأكد أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وأن العلاقة التعاقدية انتهت بانتهاء مدة العقد المحرر بين الطرفين وتنفيذ التزاماتهما وتربط الطرفين علاقة طيبة.

وأهاب مكتب عمرو دياب بوسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله من أنباء غير صحيحة.

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وتأتي أنباء فسخ التعاقد بين عمرو دياب و"أنغامي" بعد فترة قصيرة من الأزمة التي تورط بها الفنان، على خلفية قيامه بصفع أحد المعجبين على وجهه خلال حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي.

ورفع الشاب "المصفوع" دعوى قضائية ضد الفنان عمرو دياب، مطالبًا بتعويض مالي قدره مليار جنيه مصري.