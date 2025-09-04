logo
"ملكة الكيتامين" تقر ببيع جرعة قاتلة أدت إلى وفاة ماثيو بيري

"ملكة الكيتامين" تقر ببيع جرعة قاتلة أدت إلى وفاة ماثيو بيري
04 سبتمبر 2025، 7:01 ص

أقرت جاسفين سانغا، المعروفة بلقب "ملكة الكيتامين"، بذنبها في بيع جرعة قاتلة من المخدر أدت إلى وفاة الممثل الشهير ماثيو بيري، نجم مسلسل "فريندز"، الذي وُجد متوفى في أكتوبر 2023 عن عمر 54 عامًا.

سانغا، البالغة من العمر 42 عامًا وتحمل الجنسيتين البريطانية والأمريكية، غيّرت موقفها القانوني بعد أن كانت قد أنكرت التهم سابقًا، لتصبح خامس وآخر متهم يُقر بالذنب في القضية.

وجاء اعترافها بعد اتفاق مع الادعاء، قبل أسابيع من بدء المحاكمة.

وبموجب الاتفاق، اعترفت سانغا بإدارة منشأة لتجارة المخدرات، وتوزيع الكيتامين ثلاث مرات، بالإضافة إلى حيازة الكيتامين ما تسبب في الوفاة.

وقال محاميها، مارك جيراغوس، إن موكلته "تتحمل مسؤولية أفعالها".

من المتوقع أن تواجه سانغا عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن، رغم أن الادعاء أعلن نيته المطالبة بعقوبة أقل.

ومن المقرر صدور الحكم في ديسمبر.

يُذكر أن أربعة متهمين آخرين، من بينهم طبيبان وموزعان، أقروا بالذنب سابقًا مقابل التعاون مع السلطات، لكن لم يُصدر الحكم بحق أي منهم بعد.

