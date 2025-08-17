قتيل و44 مفقوداً في بنين إثر سقوط حافلة في نهر أويمي

قضى شخص وفقد 44 آخرون إثر سقوط حافلة من جسر في نهر "أويمي" في وسط بنين، في ساعة متأخرة من ليل السبت، وفق ما أعلن وزير الداخلية.

وقال الوزير الحسن سيدو، في بيان له، إن سائق الحافلة التي كانت متجهة من "لومي" إلى "نيامي" عاصمة النيجر، فقد السيطرة عليها".

وأضاف الوزير أن "السائق فقد السيطرة على الحافلة بعد اصطدامها بسور الجسر قبل أن ينتهي بها الأمر في قاع النهر"، وفق "فرانس برس".

وأكد الوزير سيدو أن السلطات تستخدم كل الوسائل المتاحة لها للعثور على المفقودين في الحادث.

ونقلت فرق الإسعاف والطوارئ 9 ناجين إلى مستشفى في "سافا"، وهي أقرب مدينة رئيسية، وهم في "حالة مستقرة".

ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث مع استمرار العمليات انتشال الحافلة من النهر.