العواصف الرعدية تقتل 8 أشخاص في أستراليا

قالت السلطات في أستراليا اليوم الأربعاء إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم فيما اعتبر شخص واحد في عداد المفقودين بعد عواصف رعدية شديدة ضربت شرق البلاد خلال عطلة عيد الميلاد، بينما انقطع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف من المنازل.

واجتاحت العواصف ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند يومي 25 و26 ديسمبر كانون الأول، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة. واقتلعت الرياح الشديدة الأشجار في بعض المناطق الأكثر تأثرا.

وقالت كاتارينا كارول مفوضة شرطة ولاية كوينزلاند للصحفيين إن ثلاثة رجال لقوا حتفهم بعد انقلاب يخت كان يحمل على متنه 11 شخصا بالقرب من جرين آيلاند في خليج موريتون.

وعثر على جثتي طفلة (تسع سنوات) وامرأة في واقعتين منفصلتين في كوينزلاند بعد أن جرفتهما مياه الأمطار. وقد توفيتا بسبب سقوط الأشجار.