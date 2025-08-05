هبة قطب تحذر من تأثير "ذروة الحر" على زيادة التوتر بين الأزواج

في ظل الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة الذي تشهده مصر وعدد من الدول العربية خلال ذروة فصل الصيف الجاري، قدمت الدكتورة هبة قطب، استشارية العلاقات الزوجية، تحذيرًا توعويًا للأزواج بشأن تأثيرات الطقس الحار على الصحة النفسية والعلاقات الأسرية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن من الوسائل الفعالة لتخفيف التوتر بين الأزواج في ظل موجات الحر السفر إلى المناطق الساحلية، لما يمنحه البحر من تجدد نفسي وانخفاض واضح في درجات الحرارة.

وأضافت أن أبسط الحلول المنزلية قد تحقق أثرًا مشابهًا للذهاب إلى المناطق الساحلية، مثل الاستحمام أو الجلوس في حوض الاستحمام، مؤكدة أن "كل ما فيه ماء يُهدئ الأعصاب يُسهم في تهدئة الأجواء بين الزوجين"، على حد تعبيرها.

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وبحسب استشاريي العلاقات الزوجية، فإن الضغط الحراري المستمر في فصل الصيف يرافقه التوتر والإرهاق وتعكر المزاج، ما يضعف قدرة الزوجين على التواصل السليم وضبط الانفعالات، الأمر الذي يجعل الأجواء أكثر قابلية للتصعيد والانفجار العاطفي، وبالتالي تتزايد احتمالات التباعد وربما الطلاق في بعض الحالات.

وفي سياق منفصل، كشفت الدكتورة هبة قطب عن سبب حضورها العرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد "روكي الغلابة"، موضحة أن حضورها جاء بدافع شخصي نابع من صداقة قوية تجمعها بعدد من صنّاع العمل، وعلى وجه الخصوص السيدة صفاء السبكي، زوجة منتج الفيلم أحمد السبكي، التي تربطها بها علاقة صداقة تمتد لسنوات طويلة.

وتابعت قائلة إن هذا الجانب الإنساني المتمثل في صداقتها بصناع الفيلم وعائلة المنتج أحمد السبكي كان دافعًا أساسيًا لحضور العرض الخاص، تقديرًا منها للعمل وصناعه.

وفيما يخص أداء الفنانة دنيا سمير غانم لشخصية تمثيلية مختلفة في "روكي الغلابة"، توقعت الدكتورة هبة نجاحًا واسعًا للفيلم، مؤكدة أن دنيا تملك طاقات فنية كبيرة تؤهلها لاحتراف تجسيد أي دور يُسند إليها، لما تمتلكه من مرونة وأداء تلقائي ناضج، حسب وصفها.

كما أشارت إلى أن دنيا بذلت جهدًا ملحوظًا في التحضير للدور، موضحة أنها تدربت لفترات طويلة على رياضة الملاكمة، مما منحها لياقة بدنية عالية وقدرة على إقناع الجمهور بأداء شخصية "الملاكم والحارس الشخصي" التي تقدمها في الفيلم.

واختتمت بقولها: "أنا دائمًا أقدّر من يمنح عمله حقه اللازم، ودنيا نموذج لذلك".