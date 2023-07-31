تفجير لوكربي.. مسلسل بالتعاون بين "بي بي سي" و"نتفليكس"

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الإثنين، أنها ستعرض مع "نتفليكس" مسلسلا يتناول تفجير لوكربي في اسكتلندا، الذي يعود إلى كانون الأول/ديسمبر 1988، وأودى بحياة 270 شخصاً.

وذكر بيان للمجموعة البريطانية العملاقة أنّ "بي بي سي ونتفليكس طلبتا من شركة وورلد برودَكشن إنتاج مسلسل بعنوان لوكربي يستند إلى أحداث حقيقية، ويتألف من ستة أجزاء"، مشيرا إلى أنّ مسلسل "لوكربي سيعرض عناصر مأخوذة من مقابلات مع ضباط شاركوا في التحقيقات لم تُعرض في السابق".

وفي 21 ديسمبر 1988، تحطمت رحلة بان أميركان 103 التي كانت متجهة من لندن إلى نيويورك، فوق منطقة لوكربي الاسكتلندية عقب انفجار قنبلة في مخزن الطائرة، مما أسفر عن مقتل جميع مَن كانوا على متنها وعددهم 259 شخصاً، إضافة إلى 11 آخرين كانوا على الأرض.

ويُعدّ هذا الهجوم الأكثر دموية الذي تشهده الأراضي البريطانية، فيما تمت إدانة شخص واحد فقط هو الليبي عبد الباسط علي محمد المقرحي، الذي توفي في 2012. ودأب المقرحي باستمرار على نفي هذه الاتهامات والدفع ببراءته.