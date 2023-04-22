إد شيران يواجه محاكمة في أمريكا بزعم انتحال أغنية شهير

يبدأ اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين في محكمة مانهاتن الاتحادية استعدادا لمحاكمة بشأن مزاعم مفادها أن نجم موسيقى البوب البريطاني إد شيران مدين بحصة من أرباح أغنيته الناجحة (ثينكينج آوت لاود) لنسخها من أغنية (ليتس جيت إت أون) للمغني مارفن جاي.

وتقدم ورثة إد تاونسند، كاتب الأغاني، بدعوى ضد شيران وشركة وارنر ميوزيك جروب، وشركة التوزيع الموسيقي، سوني ميوزيك بابلشينج، بزعم سرقة أغنية جاي الكلاسيكة التي شارك تاونسند في كتابتها.

والمحاكمة هي الأولى من بين ثلاث محاكمات ربما يواجهها شيران في قضايا بسبب التشابه بين الأغنيتين الناجحتين.