أمريكا.. سجناء يعانون من الحرارة القاتلة

يعاني السجناء في أمريكا من الحرارة العالية التي تضرب في كل صيف الولايات الجنوبية، خاصة ولاية "تكساس"، حيث يقبعون في معتقلات تفتقر لوسائل الحد من الحرارة القاتلة.

وعاش الأمريكي كالفن جونسون (67 عامًا) سنوات طويلة في أحد سجون "تكساس"، يعاني في كل صيف داخل زنزانته جراء درجات الحرارة المرتفعة بدون تكييف هواء، لكنه يبتكر عدة طرق إبداعية للبقاء على قيد الحياة.

وقال جونسون: "في بعض الأحيان يمكنك أن تترك المياه تتدفق عليك، وتضع سروالك وقميصك في الماء عدة مرات للتخفيف من شدة الحر.. في كثير من الأوقات رأيت بعض النزلاء يشربون الماء من المرحاض لأنه كان أبرد ببضع درجات مما هو عليه في مغسلة الزنزانة".

وأضاف: "لقد شاهدت أكثر من سجين يغمى عليه بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وفي العام الذي أُطلق سراحه فيه من السجن عام 2022، كان هذا هو ثالث أكثر صيف سخونة على الإطلاق في الولايات المتحدة، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وأدى الارتفاع المتزايد للحرارة في أمريكا إلى جذب الانتباه للسجون الأمريكية وما تعانيه، والدعوات إلى عمليات إصلاح للبيئة التي يعيش بداخلها المساجين.

وتفتقر 13 ولاية في المناطق الأكثر سخونة في الولايات المتحدة، بما في ذلك تكساس وأريزونا، إلى أجهزة تكييف الهواء الشاملة في السجون، وفقًا لتحليل أجرته مبادرة سياسة السجون، مما يخلق ظروفًا مميتة.

ووجدت إحدى الدراسات، التي نشرت في "Plos One"، أن "معدلات الوفيات في فصل الصيف بالسجون الحكومية بالولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 5.2٪".